Президент Финляндии позвонил Путину

В Кремле сообщили о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё Фото: REUTERS

Президент Финляндии Ниинистё позвонил президенту России Владимиру Путину. Главы государств обсудили ситуацию в Беларуси, сообщили в Кремле.

В заявлении на сайте Кремля также отмечено, что президент Путин подчеркнул неприемлемость вмешательства во внутренние дела Беларуси. Оба президента заявили, что заинтересованы в скорейшей нормализации обстановки.

- При обсуждении ситуации в Белоруссии Владимир Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти, - сказано в заявлении.

Также президенты обсудили вопросы отношений между Россией и Финляндией.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент Путин провёл совещание с Советом безопасности России. Его главной темой также стала ситуация в Беларуси.

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков также заявил, что президент сообщит об итогах переговоров с лидерами других стран по вопросу обстановки в республике.