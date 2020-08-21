Ещё одна страна открыла въезд для россиян

Киргизия разрешила россиянам въезд в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киргизия открыла въезд для россиян и граждан ещё 30 государств, сообщает штаб республики по борьбе с коронавирусом. Решение объяснили снижением динамики заболеваемости в выбранных государствах.

Власти Киргизии приняли решение возобновить сообщение с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Бельгией, Великобританией, Германией, Грузией, Ирландией, Исландией, Италией, Казахстаном, Катаром, Китаем, Кувейтом, Латвией, Литвой, Лихтенштейном, Люксембургом, Малайзией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном, Португалией, Россией, Словенией, Туркменией, Турцией, Швейцарией, Швецией, Южной Кореей и Японией.