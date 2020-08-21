В Омске начали готовить транспортировку Алексея Навального в Германию

Процесс подготовки транспортировки Навального начинается сейчас, займет какое-то время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Омске начался процесс подготовки транспортировки Алексея Навального в Германию, сообщил специалист национального центра имени Пирогова Борис Теплых.

Он также отметил, что процесс займёт несколько часов: специалисты должны подготовить самолёт, реанимобиль и самого пациента к транспортировке.

- Это задача многокомпонентная, которую мы сейчас будем выполнять, - рассказал Теплых РИА Новости и добавил, что врачам отведён на подготовку "достаточно короткий промежуток".

Заместитель главврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко также заявил, что для подготовки пациента к транспортировке в подобном состоянии необходимо стыковать работу сразу нескольких служб.