Вылет самолёта с Навальным задержан до утра субботы

Вылет самолета с Алексеем Навальным в Германию из Омска задержан до утра субботы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вылет самолёта, который должен доставить Алексея Навального из Омска в Германию, задержан до утра субботы из-за требований профсоюза немецких авиаперевозчиков, сообщили в пресс-службе омского Минздрава.

Также в министерстве сообщили, что Юлия Навальная подписала заявление о транспортировке супруга в Берлин и указала в документе, что её предупредили о возможном ухудшении его состояния.

Омские врачи заявили, что готовы транспортировать Алексея Навального в аэропорт.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Омске начался процесс подготовки транспортировки Алексея Навального в Германию.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске. Врачи скорой помощи госпитализировали его и сообщили, что Навальный находится в реанимации без сознания. После этого политик впал в кому и уже больше суток не приходит в сознание.