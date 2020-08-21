ООН: МВД Беларуси подтвердило гибель четырёх человек во время протестов

МВД Беларуси подтвердило гибель 4 человек на протестах Фото: Александр КОЦ

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило гибель четырёх человек во время протестов после выборов президента республики, сообщила официальный представитель Управления ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

- Коллеги проинформировали меня, что министерство внутренних дел подтвердило отдельно четыре смерти, - приводит РИА Новости слова Троселл.

Ранее УВКПЧ ООН призвало расследовать гибель протестующих в Беларуси.

Однако пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что ведомство не подтверждало ООН гибель четырёх человек на акциях протеста.

Напомним, протесты в Беларуси начались вечером 9 августа, после того, как ЦИК заявил, что по предварительным подсчётам Александр Лукашенко, правящий республикой с 1994 года, победил на выборах с 80,10% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила голоса 10% избирателей.

Мирные протестующие встретили жёсткое подавление со стороны силовиков. Первым погиб Александр Тарайковский. МВД заявляло, что у него в руках взорвалось устройство, которое он собирался бросить в силовиков, но позже Associated Press опубликовало фото и видео, на которых Тарайковский стоит перед людьми в форме МВД, на его груди растекается красное пятно, и он падает без сознания.