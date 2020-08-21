Следствие обвиняет экс-замглавы ФСИН Коршунова в хищении еще 94,6 млн рублей

Олег Коршунов. Фото: Сергей Куликов Интерпресс ТАСС

В пятницу, 21 августа, стало известно о еще одном обвинении, выдвинутом в отношении бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова.

По данным следствия, обвиняемый вместе с двумя соучастниками во второй половине 2015 года «путем обмана и злоупотребления доверием» похитили часть денег, выделенных из федерального бюджета на строительство следственного изолятора (СИЗО) в Симферополе. Сумма похищенного мошенниками оценивается в 94,6 миллиона рублей, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте этого года бывшего замглавы ФСИН признали виновным по делу о растрате 155 миллионов рублей, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.

Ранее в конце прошлого года Коршунов был осужден на семь лет колонии и штрафу за хищение 263 миллионов рублей при производстве обуви для ведомства. Всего же в отношении него возбуждено шесть уголовных дел.