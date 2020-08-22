Спасатели нашли тело второй погибшей при взрыве газа в Ярославле

Взрыв в квартире десятиэтажного дома произошел в пятницу Фото: Кадр видео

Спасатели, которые работают на месте взрыва газа в жилом доме в Ярославле, нашли тело второй погибшей женщины.

Ранее сообщалось об одной жертве и четверых пострадавших, трое находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Под завалами все еще может находиться ребенок, его поиски продолжаются.

Кроме того, как рассказал начальник областного главка МЧС Олег Бочаров, пока неизвестно, где находятся 38 жителей полуразрушенного подъезда, в котором прописаны 115 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв на четвертом этаже 10-этажного дома по улице Батова прогремел после семи часов вечера в пятницу. В результате случившегося обрушились перекрытия с шестого по первый этаж, повреждены десять квартир.

Из здания эвакуировали 160 человек, работы на месте трагедии продолжаются. Наши корреспонденты ведут онлайн-трансляцию с места происшествия.

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Жильцы дома №5 корпус 2 по улице Батова рассказали, почему мог произойти взрыв, частично разрушивший 10-этажный дом.

– В квартире, где все произошло, делали ремонт, сегодня занимались натяжным потолком. В помещении уже пахло газом, а когда включили тепловую пушку – бабахнуло. Мужчина, который натягивал потолок, вылетел в окно, а погибла, скорее всего, хозяйка этой квартиры, – рассказывают соседи (подробности).