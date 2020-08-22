В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей в МФЦ

ГИБДД будет осматривать автомобили, а также присваивать номера при регистрации транспортных средств в МФЦ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госавтоинспекции внесли разъяснения и уточнения в новые правила регистрации автомобилей в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Как отметили в пресс-службе дорожного ведомства, как и прежде, осматривать автомобили, а также присваивать номера при регистрации транспортных средств будет ГИБДД, а сотрудники МФЦ смогут лишь принимать и выдавать документы и регистрационные знаки на авто.

«Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции», - говорится в сообщении ГИБДД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 21 августа, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает проводить регистрацию транспортных средств в МФЦ. Правда, этой услугой можно будет воспользоваться не во всех центрах: только в тех, где есть «нужная инфраструктура для обслуживания автомобилистов».

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Постановка машины на учет — это для автомобилистов головная боль. Едешь в ГИБДД: вначале стоишь в очереди на подачу документов, потом в очереди на осмотр автомобиля на площадке. Там сотрудники госавтоинспекции сверяют VIN автомобиля, чтобы узнать не находится ли авто в угоне и не значится ли в залоге у судебных приставов. Потом ты снова стоишь в очереди на получение документов и номеров на автомобиль. Все это занимало как минимум половину рабочего дня, а то и больше. Народ в очередях ругался и психовал. И вот в правительстве наконец решили, что жизнь автовладельцев, да и инспекторов ГИБДД, пора облегчить (подробности).