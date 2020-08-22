Последние новости на утро 22 августа 2020: Самолет с Навальным улетел в Берлин, а в Ярославле завершены поиски людей на месте взрыва

«КП» – о последних новостях на утро 22 августа 2020 года. Фото: Владимир Смирнов/ТАСC

Последние новости на утро 22 августа 2020 года. Этой ночью самолет, который должен доставить Алексея Навального в немецкую клинику, вылетел из аэропорта Омска в Германию. Лечить оппозиционного блогера будут в клинике «Шарите» в Берлине. Навального привезли в аэропорт на реанимобиле в сопровождении российских и немецких врачей, а также сотрудников ДПС и транспортной полиции, спецборт взлетно-посадочной полосе поджидали журналисты.

Тем временем в Ярославле, где накануне вечером взорвался газ в жилом доме, всю ночь продолжались поисково-спасательные работы на месте ЧП. Завершились под утро – когда спасатели поняли, что под обломками стен больше никого нет. Были найдены тела троих погибших – двух женщин и ребенка, мальчика восьми лет.

Наши корреспонденты вели онлайн-трансляцию с места происшествия. По основной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа, среди других предположений – неисправность газового оборудования или небрежное обращение с ним.

«В квартире, где все произошло, делали ремонт, сегодня занимались натяжным потолком. В помещении уже пахло газом, а когда включили тепловую пушку - бабахнуло. Мужчина, который натягивал потолок, вылетел в окно, а погибла, скорее всего, хозяйка этой квартиры», - рассказали kp.ru жители взорвавшегося в Ярославле дома.

В Госавтоинспекции внесли разъяснения и уточнения в новые правила регистрации автомобилей в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Как и прежде, осматривать автомобили, а также присваивать номера при регистрации транспортных средств будет ГИБДД, а сотрудники МФЦ смогут лишь принимать и выдавать документы и регистрационные знаки на авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это не отравление!»: Стал известен диагноз Навального

Врачи знают, что случилось с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил журналистам заместитель главврача больницы скорой помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко.

— Мы сейчас говорим о различных возможностях отравления. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявлено в крови или моче. Ядов или следов отравления не обнаружено. Диагноз «отравление» остаётся где-то в подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенёс отравление, - сказал врач (подробности).