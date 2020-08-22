Ведущий сказал, что это лучший его эфир Фото: facebook.com

Впервые на британском шоу "Кто хочет стать миллионером?" разыграли миллион. Впервые за 14 лет участник смог правильно ответить на все 15 вопросов ведущего Джереми Кларксона. Шоу, аналог которого запустили на российском телевидении, выходит в эфир уже 22 года.

- Мне казалось, что мы пронеслись через вопросы, — прокомментировал Кларксон. — Я не был уверен, что когда-нибудь смогу произнести эти бессмертные слова: "Вы только что выиграли миллион фунтов,- приводит его слова The Sun.

Сюжет в эфир пока не вышел, поэтому имя победителя создатели проекта называть не стали. Но ведущий говорит, что и сам серьезно волновался на этом эфире, он назвал этот выпуск не одним из, а самым "лучшим шоу, которое когда-либо было".

В мае 2020 года один из участников шоу был в шаге от выигрыша. Но он сам побоялся давать ответ, позвонил другу, воспользовавшись подсказкой, но тот не знал правильного ответа. В итоге мужчина остановился на 500 тысячах фунтов стерлингов. Уже после поздравлений ведущий сообщил - версия, которую рассматривал участник, была верная.