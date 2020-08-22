почти половина россиян мечтали бы о зарплате, привязанной к курсу доллара Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Эксперт оценил возможность перевода зарплаты в России на доллары. Накануне аналитики портала Superjob провели опрос на эту тему, оказалось, что 47 людей хотели бы получать зарплату в американской валюте или иметь привязку к курсу доллара. Оставить все как есть, в рублях, предпочитают 39 процентов.

- У нас есть национальная валюта, в которой по закону исчисляются все цены, все выплаты. Привязывать к другой валюте можно только экспортные платежи,- дал комментарий НСН экономист Денис Ракша.

Эксперт считает, что такое предложение - "из области ненаучной фантастики", власти не станут рассматривать такое предложение.

Тем временем, курс доллара по отношению к корзине валют падает. Евро, наоборот, набирает силу и бьет рекорды стоимости. Новости о госпитализации оппозиционера Алексея Навального отразились на рынке валют, курс рубля снизился.