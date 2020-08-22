Вирус "возможно" устойчив к отрицательным температурам, но погибает под воздействием ультрафиолета Фото: REUTERS

В Роспотребнадзоре оценили теорию китайских исследователей о приспособленности коронавируса к низким температурам.

Вспышка произошла на крупнейшем пекинском рынке Синьфади. Ученые нашли источник - лоток с рыбой, причем, с замороженной рыбой. В образцах из холодильника нашли тот самый вирус. Поэтому китайцы заявили - частицы вируса не боятся мороза, наоборот, при минусовых температурах выживают и способны передаваться живым организмам.

- Сохранение коронавируса в замороженных продуктах возможно, но достоверных данных об этом пока нет, - сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Дениса Буханцева.

Расследованием занялись также ученые из Сингапура, но поскольку эксперимент проходил в лаборатории, где исключен человеческий фактор, российские санитарные врачи не торопятся заявлять, что вирус действительно живет в замороженной еде, но эту теорию называют "возможной".