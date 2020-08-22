В среднем взрослый человек должен спать восемь часов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач объяснил опасность несоблюдения режима и продолжительности сна. В среднем взрослый человек должен спать восемь часов, это касается и пожилых людей. Если молодежь в основном недосыпает, то пожилые, наоборот, увлекаются - спят дольше положенного.

- У людей в возрасте, тех, кто старше 55 лет и приближаются к 60 годам, должен быть определенный режим сна. У них всегда должен быть спокойный сон не менее восьми часов в сутки,- рассказал радио Sputnik кардиолог Владимир Хорошев.

Если спать меньше, то организм не будет успевать восстановиться. Но и слишком длительный сон не менее опасен - это может отражаться на работе мозга и приводить к слабоумию.

Во время долгого сна нарушается кровоток, поэтому на утро человек может чувствовать себя разбитым, появляется боль в спине и мышцах. Не рекомендуется залеживаться в постели тем, кто следит за фигурой - снижается расход энергии, как результат - лишний вес.