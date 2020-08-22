Можно проверить безопасность наушников в домашних условиях Фото: REUTERS

Ученый рассказал об опасности беспроводных наушников. По мнению доцента кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александра Тимофеева, есть угроза не только для слуха, но и в целом для здоровья человека, который часто пользуется таким гаджетом.

Наушники без проводов излучают элекромагнитные волны.

- Если считать что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред определенно есть. У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает,- сказал эксперт агентству "Прайм".

Электромагнитное поле от Bluetooth напоминает по свойствам излучение как от микроволновки. Особенно опасно излучение, источник которого находится рядом с мозгом.Эксперт напомнил об исследованиях прошлого века - тогда было доказано воздействие электромагнитных частот на продукты и органику.

Александр Тимофеев считает, что наиболее опасны копии или реплики известных брендов.

Можно в домашних условиях определить степень безопасности наушников - нужно положить гаджет на стол и отойти в наушниках. Если сигнал пропадает в двух метрах от стола, то техника достаточно безопасна.