В ООН предупреждают - снижаются доходы людей и производство Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли прогнозирует увеличения доли людей в мире, испытывающих нехватку продовольствия. Причиной кризиса станет, по его мнению, пандемия коронавируса. Болезнь имеет серьезные экономические последствия, начиная от закрытия фирм до сокращения рабочих мест. Все это сказывается на доходах семей.

- Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, - со $140 млн до пандемии до $270 млн уже до конца этого года, - указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов,- сказал он ТАСС.

Бисли назвал центры, где проблема будет ощущаться особенно остро: в Латинской Америке показатели нехватки продовльствия вырастут на 269 процентов, голодающих в Южной Африке станет больше на 90 процентов,

Этих последствий долго ждать не придется, уверен Бисли, процесс уже начался. Самое страшное, что голодать будут дети.

- Если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия,- сообщил глава ВПП.

Ранее в ООН уже предупреждали об угрозе голода в мире. В России на фоне пандемии ввели адресную поддержку семьям с детьми, компаниям, чтобы те смогли пережить непростое время и сохранить не только доход, но и рабочие места.