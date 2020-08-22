Горячие финские парни обнимаются на высший бал, даже если их партнер - бревно. Точнее, дерево. Необычный чемпионат мира пройдет 22 августа в Финляндии. За время пандемии коронавируса, люди истосковались по объятьям (утверждают организаторы соревнования - компания HaliPuu). Социальная дистанция в полтора метра между людьми есть, а между людьми и деревьями - нет. Так что тем, кто очень любит природу и обниматься можно получить двойное удовольствие.

- По мере того как мир переместился в закрытые помещения, наши шансы обнять других людей стали ограниченными. Но не бойтесь, есть еще деревья, которые стоит обнять! - рассказывают организаторы.