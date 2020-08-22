Фото: www.halipuu.com

Горячие финские парни обнимаются на высший бал, даже если их партнер - бревно. Точнее, дерево. Необычный чемпионат мира пройдет 22 августа в Финляндии. За время пандемии коронавируса, люди истосковались по объятьям (утверждают организаторы соревнования - компания HaliPuu). Социальная дистанция в полтора метра между людьми есть, а между людьми и деревьями - нет. Так что тем, кто очень любит природу и обниматься можно получить двойное удовольствие.

- По мере того как мир переместился в закрытые помещения, наши шансы обнять других людей стали ограниченными. Но не бойтесь, есть еще деревья, которые стоит обнять! - рассказывают организаторы.

В очном этапе, за которым можно следить онлайн, примут участие девять человек из разных стран. Они будут соревноваться в скорости и "самоотдаче". Каждое дерево нужно обнять не меньше 5 секунд, за эти секунды надо показать всю нежность и любовь к безответному "партнеру".

Авторы чемпионата - семья из маленького городка Леви в финской Лапландии, они построили бизнес на желании спасти от вырубки свой семейный лес. Они предлагают всему миру присоединиться к обниманию деревьев. Свое фото с дубами и березками нужно отправлять в Instagram с хэштегом # TreeHugging2020, нужно указать координаты и описать местность - данные внесут в единую карту. Победитель не просто сможет получить удовольствие и затяжки на одежде, но и выиграть главный приз - отдых в HaliPuu.

В России тоже знают толк в необычных чемпионатах, например, в Москве, девушки соревновались в шлепкам по попе.