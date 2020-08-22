Михаил Ефремов Фото: Иван МАКЕЕВ

Юрист Эльман Пашаев отрицает, что Михаил Ефремов от него отказался. Защитник актера уверяет, заявление актера, сделанное 21 августа во время судебного заседания по делу о смертельном ДТП, неправильно поняли - Ефремов его не увольнял.

- Он от меня не отказался. Вот видите, опять вводят вас в заблуждение. Я остался его главным консультантом по данному уголовному делу, — сказал Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут".

Михаил Ефремов, когда должен был начаться его допрос, внезапно заявил, что решил сменить защитника - у него будет другой адвокат, "который хорошо учился", заявил актер. Он пожаловался, что у стороны потерпевших гораздо больше адвокатов и они "смеются над защитниками" Ефремова.

Дочь актера Анна Мария Ефремова поддержала его решение. Смену Пашаевым статуса на консультанта она прокомментировала в Twitter, написав "наконец-то".