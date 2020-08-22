Блогер в коме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Берлине приземлился медицинский самолет с Алексеем Навальным на борту. Спецрейс организовали сторонники оппозиционного блогера и члены его семьи. Их запрос в немецким врачам получил одобрение и самолет, оборудованный специально для перевозки тяжелобольных пациентов,прибыл утром 21 августа в Омск.

- Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине,- подтвердила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

Самолет с Алексеем Навальным приземлился в Берлине Фото: REUTERS

Правда, российские врачи сначала не давали разрешение на транспортировку - состояние пациента было нестабильно тяжелым. Версию с отравлением медики исключили. Поскольку плохо Навальному стало именно на борту самолета, то повторный перелет может быть опасен. Основной версией врачей стало нарушение обмена веществ и изменение уровня сахара в крови блогера. Однако, жена Навального, Юлия, и брат оппозиционера настаивали на транспортировке. Врачи разрешили, но под личную ответственность супруги пациента. Юлия Навальная подписала все необходимые документы и началась подготовка.

Самолет с Навальным на борту вылетел утром 22 августа.