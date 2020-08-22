В США самый высокий показатель заражаемости и смертности от коронавируса Фото: REUTERS

Вирусолог назвал причины, почему в США больше всего в мире случаев коронавируса.

В начале 2020 года президент США Дональд Трамп отклонил доклад спецслужб, которые предупреждали об угрозе вируса из Китая. США достаточно далеко от КНР, решили в Белом доме и не торопились закрывать страну. Фактически, американцы сохранили мобильность и после того, как у них произошла вспышка заболеваемости коронавирусом.

Вирусолог считает, что есть две причины роста заболеваемости в США:

- Население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, - сказал РБК один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков.

Вторая причина в отсутствии жестких карантинных правил. Американцы спорят, носить ли маски, не соблюдают социальную дистанцию, весной закрывали лишь малую часть компаний - в основном парикмахерские и салоны красоты.

- В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет,- добавил эксперт.

Сейчас в США новая вспышка - ее связывают с возвращением людей из отпусков.

В Институте показателей и оценки здоровья (IHME) заявили, что число погибших от пандемии коронавируса в США может вырасти до 6000 человек в день к декабрю при наихудшем сценарии. Сейчас в штатах умирает по 1000 человек в сутки от коронавируса, сообщает CNN.