Самолет упал в аэропорту Фото: Иван ВИСЛОВ

В аэропорту Южного Судана разбился самолет. Об этом сообщили в администрации аэропорта, пишет агентство Анадолу.

По предварительным данным, борт пошел на взлет, но через некоторое время воздушное судно потеряло высоту и столкнулось с землей. Тип самолета и сколько человек было на борту, не известно.

Около пяти лет назад в Южном Судане произошла крупная авиакатастрофа, в результате которой погибли в том числе пять уроженцев Армении и один россиянин. Это ЧП тоже случилось на взлете - экипажу не удалось набрать высоту и самолет врезался в склон сопки. Трагедия усугубилась тем, что Ан-12 БК упал на рыбацкую деревню. Под обломками оказались больше двух десятков человек. Позже эксперты посчитали, что экипаж плохо закрепил груз, что и могло привести к ЧП.