В России больше недели суточный прирост зараженных ниже 5000 человек Фото: REUTERS

В России выявили 4 921 новых случаев заражения коронавирусом - такие данные 22 августа приводит оперштаб. Этот показатель вновь ниже числа пациентов, которые победили опасную болезнь. За сутки отрицательный тест получили и выписаны из больниц 6 147 человек.

Но при этом увеличилось и число смертей от коронавируса - за сутки умерли 121 пациент.

Россия первой в мире начнет прививать население новой вакциной от коронавируса. Ее разработали специалисты Центра Гамалеи. В августе началось массовое производство препарата, его поставят во все регионы. Прививка будет бесплатной и добровольной. На первом этапе привиться предложат людям из группы риска - врачам "красных зон" и учителям.

Вакцина считается безопасным способом получить устойчивый иммунитет. Антитела могут появиться также у тех, кто тяжело переболел, но тут большой риск осложнений.