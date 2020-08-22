Свидетели необычного явления успели заснять видео Фото: Кадр видео

В небе над Японией засняли таинственную вспышку. Светящийся объект видели недалеко от Ткоио. Этот шар двигался справа налево, а приблизившись к земле, погас. Никакого хлопка или шума очевидцы, снимавшие неизвестное небесное тело, не слышали. Вскоре в Сети появились вопросы от людей, ставших свидетелями необычного явления, что же это было. Светящийся шар попал под прицелы камер видеонаблюдения.

Как сообщает газета "Иомиури", ученые пока не могут объяснить природу явления.

В июле 2020 года в небе над Токио тоже заметили светящийся объект. Спустя несколько дней ученые заявили - это был метеорит. Правда, тогда свидетели падения небесного тела слышали громких звук. Исследователи рассчитали - размер небесного тела был около полутора метров.