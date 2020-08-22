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Таинственную вспышку в небе увидели очевидцы в Японии

Ученые пока не могут объяснить, что именно сняли на камеру телефонов очевидцы
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Свидетели необычного явления успели заснять видео

Свидетели необычного явления успели заснять видео

Фото: Кадр видео

В небе над Японией засняли таинственную вспышку. Светящийся объект видели недалеко от Ткоио. Этот шар двигался справа налево, а приблизившись к земле, погас. Никакого хлопка или шума очевидцы, снимавшие неизвестное небесное тело, не слышали. Вскоре в Сети появились вопросы от людей, ставших свидетелями необычного явления, что же это было. Светящийся шар попал под прицелы камер видеонаблюдения.

Как сообщает газета "Иомиури", ученые пока не могут объяснить природу явления.