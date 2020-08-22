Военные используют специальный боевой костюм при выполнении некоторых заданий Фото: Олег УКЛАДОВ

В американском журнале Forbes вышла статья о российской боевой экипировке "Ратник". Автор материала сравнил ее с разработкой военных ученых США, которые создали костюм TALOS.

Дэвид Хэмблинг назвал свою статью "Почему российские военные экзоскелеты - не научная фантастика". Он заявил, что российские разработчики продвинулись дальше своих западных коллег благодаря своим "скромным, но эффективным технологиям".

- Первоначальная версия Ратника - это экзоскелет без двигателя, который снимает нагрузку с солдата и, как утверждается, позволяет ему совершать длительные марши и нападения, неся при этом до ста фунтов,- пишет автор.

Журналист отмечает достоинства российской разработки - простоту в использовании - чтобы надеть экзоскелет, понадобится всего несколько минут. Современный российский боевой костюм дополнили различными функциями, креплением для оружия, дополнительной "рукой", то есть приспособления для переноса груза.

- Версия третьего поколения, известная как Сотник («Центурион / Командир»), была обещана к 2025 году,- уточняет американец.