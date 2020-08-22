Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил принять "жесткие меры" для защиты территориальной целостности страны. В субботу 22 августа глава государства посетил военный полигон под Гродно. Глава Минобороны доложил президенту о тактических учениях, которые начались в связи с "обстановкой у белорусских границ".

- Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда,- приводит слова Лукашенко Белта.

По версии Александра Лукашенко у "западных провокаторов" план такой - привлечь основную часть военных к границам страны из-за передвижения вдоль соседних территорий войск НАТО, чтобы оставить центр "свободным" для протестов.

- Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке,- сказал белорусский президент.

Он назвал Гродно "западной жемчужиной Беларуси" и призвал контролировать это направление.

В Минске продолжаются протесты, причем здесь собираются отдельно как сторонники, так и противники Лукашенко.