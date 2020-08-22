Маски в метро дешевле, чем в аптеках Фото: Артем КИЛЬКИН

В метро Москвы маски подешевеют до 10 рублей. Новые цены начнут действовать с 24 августа.

- Мы сделали маски еще доступнее - их можно приобрести в метро всего за 10 рублей. Это дешевле, чем во многих городских аптеках,- сообщил ТАСС в субботу заммэра столицы Максим Ликсутов.

Прежняя цена масок в московском метрополитене - 15 рублей. Пассажиры обязаны соблюдать масочный режим, поэтому тем, кто забыл или потерял маску, предлагают купить их прямо в метро.

Маски можно купить на любой станции, всего организовано более 1 тысячи точек продаж.

Использование масок - один из самых действенных способов защиты от вируса. подтверждением тому стал случай в США, когда два работника салона красоты заразились коронавирусом, и только благодаря маскам не передали болезнь ни одному своему клиенту.