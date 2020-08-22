Алексей Навальный находится в коме Фото: REUTERS

Алексея Навального начали лечить в немецкой клинике Шарите. Несколько часов назад специальный медицинский самолет с находящимся в коме россиянином прибыл из Омска в Берлин.

Блогера погрузили в специальный реанимобиль из салона самолета и доставили в клинику как пациента номер один - в сопровождении колонны полиции и спасателей, пишет немецкое издание Bild.

- В настоящее время проводится обширная медицинская диагностика. После прохождения обследований и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения, - сказали в Медицинском центре Университета Шарите.

Проверка займет некоторое время, уточнили врачи. Полет Навальный перенес хорошо, его состояние назвали стабильным.

Пресс-секретарь Кира Ярмыш блогера прокомментировала это в Twitter:

- Что ещё раз подтверждает: везти Навального ничего не мешало, и нужно было делать это как можно быстрее.

Российские врачи, которые первыми стали оказывать помощь Навальному, предупреждали о возможных рисках при перелете. Они опровергли данные, что оппозиционер был отравлен.