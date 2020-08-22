Алексей Навальный находится в коме
Фото: REUTERS
Алексея Навального начали лечить в немецкой клинике Шарите. Несколько часов назад специальный медицинский самолет с находящимся в коме россиянином прибыл из Омска в Берлин.
Блогера погрузили в специальный реанимобиль из салона самолета и доставили в клинику как пациента номер один - в сопровождении колонны полиции и спасателей, пишет немецкое издание Bild.
- В настоящее время проводится обширная медицинская диагностика. После прохождения обследований и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения, - сказали в Медицинском центре Университета Шарите.
Проверка займет некоторое время, уточнили врачи. Полет Навальный перенес хорошо, его состояние назвали стабильным.
Пресс-секретарь Кира Ярмыш блогера прокомментировала это в Twitter:
- Что ещё раз подтверждает: везти Навального ничего не мешало, и нужно было делать это как можно быстрее.
Российские врачи, которые первыми стали оказывать помощь Навальному, предупреждали о возможных рисках при перелете. Они опровергли данные, что оппозиционер был отравлен.