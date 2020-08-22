Кривой герб Украины появился на самом высоком флагштоке Киева

Фото: Facebook Vasiliy Apasov

Ко Дню независимости Украины в Киеве установили самый высокий флагшток в стране. Его высота достигает почти 90 метров. Как заверил мэр столицы Виталий Кличко, в День государственного флага Украины 23 августа здесь будет развиваться самый большой стяг размером 16 на 24 метра, который будет виден из любой точки Киева.

Однако. как это часто бывает, не все пошло по плану. На гигантском флагштоке криво установили государственный герб. Первым на это обратил внимание журналист Василий Апасов. Он выложил фотографию кривого герба в свой Facebook.

- Говорят, что в КГГА было требование, чтобы в День Независимости с пешеходного моста с треснувшим стеклом было обязательно видно 90-метровый флагшток с кривым гербом! - иронично подписал журналист.

Пользователи сети тоже не упустили момент пошутить над ситуацией.

- В Европе же есть кривая Пизанская башня, пусть и в Киеве тоже будет что-нибудь кривое!

- Должна же быть своя изюминка!

- Какой строитель, такие и флагшток с мостом, - пишут подписчики.