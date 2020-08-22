Фото: МЧС Ярославской области

В Следственном комитете рассматривают несколько версий взрыва в жилом доме Ярославля.

Происшествие произошло вечером 21 августа. В одной из квартир начался пожар, а после жители услышали громкий холопок - взрывной волной снесло перекрытия и внесшие стены здания строительного пролета. Погибли три человека, две женщины и один ребенок. Пострадали четверо. Спасатели эвакуировали больше 200 человек. Разрушены шесть квартир полностью.

Следователи считают, что основная версия - взрыв газа. Кроме того, известно, что взрыв произошел в момент, когда в квартиру вошла одна из пострадавших.

Ранее соседи говорили - в той квартире, где произошел пожар, проходил ремонт и вспыхнуть могло, когда включили "пушку" для установки натяжных потолков.

Губернатор Дмитрий Миронов заявил, что семьи погибших получат по миллиону рублей. Тем, кто лишился жилья, тоже помогут:

- В беде людей не оставим,- написал он в соцсетях.