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Политика

Первый замгоссекретаря США Биган посетит Москву для переговоров по Белоруссии

На встрече политики также обсудят двусторонние отношения
Анастасия ЗыряноваАнастасияЗырянова
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Рябков подтвердил, что первый замгоссекретаря США посетит Москву на следующей неделе

Рябков подтвердил, что первый замгоссекретаря США посетит Москву на следующей неделе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый замгоссекретаря США Стивен Биган посетит Москву на следующей неделе. Ключевой темой переговоров станет ситуация в Белоруссии. Об этом сообщает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

- Я могу подтвердить, что Стивен Биган будет в Москве на следующей неделе. Белоруссия и процессы, которые в международном пространстве в этой связи развиваются, станут предметом обсуждения в ходе его контактов в Москве, - заявил дипломат. Его слова приводит ТАСС.

При этом Рябков подчеркнул, что кризис в Белоруссии станет далеко не единственной темой обсуждения. На переговорах также широко обсудят двусторонние отношения.

Напомним, ранее США уже высказали свою позицию относительно результатов выборов в Белоруссии. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал их нечестными и несправедливыми.

Евросоюз также объявил, что не признает выборы в Белоруссии. ЕС готовится ввести санкции в отношении чиновников, ответственных за разгон протестных акций и фальсификации на выборах. Гражданскому обществу Белоруссии ЕС пообещал выделить 53 млн. евро.

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