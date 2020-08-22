Марио Балотелли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандально известный форвард сборной Италии и миланского "Интера" Марио Балотелли, который пока что временно остался без работы, решил выделиться вне футбольного поля. В прошлом сезоне он играл за "Брешию", забив за клуб 5 голов в 19 играх. Однако из-за недавнего конфликта с руководством ему запретили появляться на клубной базе.

И вот Балотелли в своем личном "Инстаграме" выложил фото новых татуировок, коих у Марио - немало. На шее у футболиста с одной стороны изображение гориллы, а с другой — буква «М». Рядом с левым ухом Балотелли набил перо, а возле правого глаза — крест и надпись «Власть чернокожим».

Пока футболист не тренируется, но уже известно о слухах в отношении него - Марио хотели бы видеть у себя "Бешикташ" и чемпион Румынии клуб "ЧФК".