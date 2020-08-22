Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Александр Лукашенко назвал самым "серьезным решением за четверть века" приведение вооруженных сил Белоруссии в боевую готовность.

Он посетил Гожский полигон под Гродно, в разговоре с военными глава государства упомянул, что события в стране разворачиваются по сценарию цветных революций. Сначала оппозиция пыталась "раскачать ситуацию в столице", а когда президент отказался добровольно сдавать позиции, теперь провокаторы нацелены дестабилизировать обстановку на границе.

- Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы,- приводит его слова Белта.

Александр Лукашенко сказал, что вместо того, чтобы заниматься вопросами экономики, он вынужден уделять внимание вопросам стабилизации обстановки в стране, которую "пытаются раскачать" представители других стран.