Константин Малофеев: Уходят в двух случаях - заговор, либо человек дрогнул. Лукашенко, как мы видим, не из робкого десятка

Константин Малофеев рассказал,уйдет ли Лукашенко с поста президента Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протесты после президентских выборов в Белоруссии не стихают уже вторую неделю. Пока непонятно, чем все это закончится, но эксперты уверяют, что Лукашенко никуда уходить не собирается.

- Есть только два случая, когда уходят. Это либо заговор верхушечный, либо человек сам дрогнул. Александр Григорьевич, мы видим, не робкого десятка, не дрогнет, и заговора верхушечного мы пока тоже не видим, - рассказал бизнесмен, председатель организации «Двуглавый орел» Константин Малофеев в эфире программы "Вечерний Мардан" на радио "Комсомольская правда".

При этом Малофеев опроверг популярное суждение о том, что белорусскими протестами руководят исключительно извне. По его словам, без помощи внутри Минска этого не смогли бы сделать никакие иностранные спецслужбы.

Напомним, сам Лукашенко накануне заявил, что события в стране разворачиваются "по сценарию цветных революций". Он также сообщил, что основные части вооруженных сил Белоруссии приведены в полную боевую готовность, назвав это "самым серьезным решением за четверть века".