Алексей Навальный Фото: REUTERS

В анализах Алексея Навального нашли алкоголь и кофеин, сообщили в Минздраве Омской области.

В больницу на "скорой" оппозиционного блогера доставили прямиком из самолета, где он потерял сознание. Навального положили в реанимацию в состоянии комы. Медикам удалось добиться небольшой положительной динамики, вечером 21 августа они дали разрешение под ответственность супруги пациента, Юлии Навальной, на госпитализацию в клинику Германии.

- Врачи БСМП-1, которые лечили Алексея Навального, готовы оказать любое взаимодействие, как родственникам, так и врачам зарубежной клиники,- сказано в сообщении ведомства.

Первой версией было отравление, поэтому у пациента взяли анализы на токсичные вещества. Часть результатов была готова еще вчера, часть получили в лаборатории только сегодня. Ни оксибутиратов, барбитуратов, стрихнина, судорожных или синтетических ядов не обнаружено.

- В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента),-добавили российские врачи.

Медики предложили предоставить немецким коллегам все данные, начиная с момента госпитализации Навального, сбор анамнеза, результаты анализов и проведенных исследований.

Днем 22 августа самолет с россиянином на борту прибыл в Берлин. Немецкие врачи начали полное медицинское обследование, которое "займет некоторое время", после чего пообещали сообщить о диагнозе.