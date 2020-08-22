Спасатели извлекли из самолета 17 погибших Фото: REUTERS

Стало известно число жертв авиакатастрофы в Южном Судане, где 22 августа разбился грузовой самолет. В аэропорту Джубы сообщили, самолет пошел на взлет, но вскоре потерпел крушение. Он упал недалеко от жилого сектора.

Агентство Синьхуа сообщает о 17 жертвах, из них двое - члены экипажа.

Очевидец происшествия сообщил, что спасатели достали одного человека из самолета живым и отправили его в больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Эта трагедия похожа на катастрофу пятилетней давности. Тогда тоже при попытке взлета разбился грузовой самолет. позже эксперты сообщили, экипаж мог допустить перевес. Среди погибших был один россиянин. Самолет упал на рыбацкое поселение, похоронив под обломками местных жителей. Тогда пострадали около двух десятков человек.