52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 40% россиян уже сейчас готовы сделать прививку от коронавируса, при этом 52% наотрез отказываются вакцинироваться. Такую статистику приводит ВЦИОМ.

- Новая вакцина русская "Спутник V". Будем мы прививаться или нет? 42% говорит: "Да, скорее всего", а 52%: "Нет, не будем прививаться". Большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются, - сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Его слова приводит ТАСС.

По словам Федорова в опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, прививка будет исключительно добровольной.

Действовать вакцина будет не больше полугода. Что касается побочных действий, то после приема препарата у человека может повыситься температура, развиться головная боль и озноб. Также может наблюдаться снижение аппетита, тошнота и аллергические реакции.