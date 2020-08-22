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Президент Белоруссии: "Представьте, что нет Лукашенко"

Александр Лукашенко заявил, что белорусы уже не были бы "хозяевами" на западе страны, если бы он не командовал войсками
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе территорий на западе страны. Он считает, что оппозиция, которую контролируют некоторые западные страны, пытается разделить силы военных в Белоруссии. Именно поэтому на границе появились военные ООН, чтобы на запад Белоруссии власти направили войска для охраны территории.

- Представьте, что нет Лукашенко. Кто бы командовал войсками на западной границе? Мы бы на этой площади уже не были бы хозяевами! - приводит его слова Белта.

Он добавил, что уже "наелся этого хлеба", имеет ввиду управление страной, и ситуация сейчас еже не в нем самом, сколько в попытках иностранцев взять управление республикой, управляя лидерами оппозиции.

- Буду я у вас, не буду, никогда не отдавайте свою страну. Держите свою землю, не отдавайте никому. Она принадлежит нашим детям, и им негде больше искать земли. Никто им не даст,- сказал президент Белоруссии.

Он выразил уверенность, что ситуация в стране разворачивается по сценарию цветных революций. Решение привести войска в боевую готовность он считает самым серьезным решением за 25 лет.

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