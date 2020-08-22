Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия в Белоруссии Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил закрыть бастующие в республике предприятия, а затем «разобраться, кого пригласить» туда на работу. Предприятия по приказу главу государства должны закрыть с понедельника, 24 августа. Об этом Лукашенко объявил в субботу, 22 августа, во время своего выступления на митинге в Гродно.

По словам главы государства, «если кто-то действительно не хочет работать», то власти регионов страны не должны их заставлять.

- Не стоит, мы же все равно их не заставим и не уговорим. Республика переживает. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота, остановим. Когда люди остынут, разберемся, кого после этого пригласить на это предприятие. С понедельника, - заявил Лукашенко.

Напомним, что с начала митингов в Белоруссии неоднократно сообщалось о бастующих работниках заводов и остановке производств. Однако, по данным главы правительства республике Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме.

Говоря об уличных протестах, Александр Лукашенко отметил, что их координаторы и руководители находятся «за рубежом, в соседних государствах» и получают поддержку от их властей.