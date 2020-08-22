Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лихтенштейн предъявил претензии на часть территории Чехии, по размерам в десять раз превосходящую нынешнюю площадь государства. Соответствующую жалобу власти княжества подали в Европейский суд по правам человека 22 августа, пишет издание Financial Times.

Страна намерена забрать земли, конфискованные Чехословакией после Второй мировой войны на основе декретов Бенеша – в них властей Лихтенштейна назвали «коллаборантами нацизма».

Глава министерства иностранных дел княжества Катрин Эггенбергер отметила, что аннексия территорий по сей день остается для страны нерешенной и серьезной проблемой, которая затрагивает вопросы суверенитета и независимости. По словам министра, чем меньше государства, тем важнее для него отстаивать свои интересы, а конфискация без компенсации является неприемлемой.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Мартин Смолек заявил, что Европейский суд по правам человека не сможет принять данную жалобу, поскольку события произошли еще до формирования Европейской конвенции по правам человека, а сам Суд такими вопросами ранее не занимался.

Надо отметить, что территориальный спор между Чехией и Лихтенштейной длится уже более 70 лет и касается земель площадью более двух тысяч квадратных километров. На данной территории располагается барочная резиденция Вальтице и неоготический замок Леднице – объекты, признанные частью ЮНЕСКО. Дипломатические отношения страны смогли установить только в 2009 году.