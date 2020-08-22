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Ассоциация журналистов Белоруссии потребовала прекратить блокировку СМИ

Действия властей специалисты ассоциации считают косвенной цензурой
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Ассоциация журналистов Белоруссии потребовала прекратить блокировку СМИ

Ассоциация журналистов Белоруссии потребовала прекратить блокировку СМИ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Белорусская ассоциация журналистов призвала властей республики прекратить оказание давления на прессу и блокировку сайтов местных изданий, а также потребовала обеспечить выпуск изданий в обычном режиме. Об этом говорится в заявлении экспертов ассоциации, опубликованном 22 августа на их странице в соцсети Facebook.

Представители профессионального объединения связали блокировку СМИ и срыв выхода некоторых печатных газет с попыткой белорусских властей запретить распространение информации о протестных акциях в стране и насилии против участников митингов. В ассоциации подобные действия назвали косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности представителей прессы в Белоруссии.

Накануне, министерство информации страны заблокировало множество интернет-ресурсов и сайтов политических движений, в число которых вошли "Радио Свобода", телеканал "Белсат", "Еврорадио", газета "Солидарность" и многие другие. С 9 августа отсутствует доступ к сайту самой ассоциации журналистов.

Напомним, что 17 августа сданный в типографию в Минске номер «Комсомольской правды» в Беларуси» не отпечатали, заявив, что сломался печатная машина. При этом все другие газеты были напечатаны. Через два дня все повторилось снова: редакция «КП-Минск» выпустила очередной номер, но в типографии снова сослались на «сломанную машину».

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