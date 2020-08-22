"Нарушение обмена веществ - не окончательный диагноз": Эндокринолог высказался о болезни Навального

На данный момент медики оценивают состояние Навального как стабильное Фото: REUTERS

Российский политик Алексей Навальный уже вторые сутки находится в тяжелом состоянии. Медики долгое время не могли установить точный диагноз. Накануне главврач Омской больницы заявил, что причиной комы могло стать нарушение обмена веществ.

Однако многие специалисты уверяют, что это слишком абстрактная и расплывчатая формулировка.

- Нарушение обмена веществ – это патологический процесс, а не окончательный диагноз. В организме достаточно много веществ, обмен которых может быть нарушен. Из уст врача омской больницы прозвучало, что это нарушение углеводного обмена, тогда непонятно, почему не формулируется диагноз сахарного диабета. Если речь шла о том, что был низкий уровень сахара, мне опять таки неизвестно, какой конкретно это уровень, и можно ли говорить о том, что он, действительно, был низким, - рассказала Олеся Гурова, Доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, утром 22 августа Алексея Навального доставили в берлинскую больницу "Шарите". Немецкие медики уже принялись обследовать пациента. Это может занять некоторое время, после чего они сообщат диагноз.