Viber закрывает офис в Белоруссии Фото: Евгения ГУСЕВА

Крупная международная компания Viber решила закрыть свой офис в Белоруссии из-за массовый акций протесты и блокировки интернета на территории республики после президентских выборов. Об этом в интервью Forbes рассказал генеральный директор организации Джамел Агауа.

- Все довольно сложно, сложившаяся ситуация затронула наш офис, ведь он находится очень близко к месту проведения протестов в Минске, прямо в центре города на главной площади. Недавно мы узнали, что некоторые офисы компаний, например, Uber, были захвачены вооруженными людьми, - объяснил глава компании.

Джамел Агауа отметил, что решение временно закрыть офис был необходимым для обеспечения безопасности сотрудников. Их пока что перевели на дистанционную работу. Глава Viber также отметил, что решение о закрытии минского офиса компании было принято незамедлительно, а события в Белоруссии подтолкнули компанию к пересмотру модели работы в государстве.

Напомним, что доступ к сети интернет был заблокирован в Белоруссии после выборов с 9 по 12 августа этого года. В послевыборный период Viber, как и другие мессенджеры, столкнулся с перебоями в работе.