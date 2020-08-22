Власти ответили на публикацию о причастности России к мятежу в Мали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публикация о причастности РФ к военному мятежу в Мали нелепа и недостоверна. Россия никогда не отрицала свое сотрудничество с Мали в военной и технической сфере, однако в число стран, где проходят переподготовку военные этого государства, она точно не входит. Об этом заявил член российского Совета Федерации Олег Морозов, комментирую недавнюю статью, опубликованную Daily Beast. Издание, ссылаясь на неназванных офицеров заявило, что лидеры военного мятежа в Мали якобы проходили военную подготовку в России.

В интервью РИА Новости Морозов подчеркнул, что вмешательство в дела других государств не соответствуют подходу России к международной политике. Кроме того у нашей страны нет существенных интересов в Мали.

На слухах и домыслах вокруг переворота в Мали строятся не просто версии, а некая доказательная база, которая не имеет под собой никаких оснований. Главная позиция нашей страны – невмешательство во внутренние дела каких-либо стран, - подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Политик отметил, что публикация американского издания является всего лишь попыткой «зомбирования населения для поддержания мифа о мнимой угрозе со стороны РФ».

Напомним, что военный мятеж в Мали начался 18 августа, восставшие военнослужащие арестовали президента страны, главу правительства и некоторых министров. После этого президент Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке.