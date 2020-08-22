Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский лидер Владимир Путин спрашивал его, почему он так долго не выходит к гражданам республики с обращением. Глава государства поблагодарил своего российского коллегу и назвал его своим другом.

- Должен сказать, что спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: "Слушай, что ты молчишь?", я говорю: "Скоро услышишь". Ну вот вы услышали, - объяснил Александр Лукашенко в интервью корреспонденту телеканала RT.

Белорусский лидер также рассказал, почему решил сделать паузу до выступления на митинге в Гродно.

- Скажу честно: я знал, что так будет. Боялся столкновений в этот непростой период, и они к этому готовились. Поэтому мы делали паузу, ну, может, перебрали, - сказал Лукашенко.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в белорусском Гродно во время митинга в поддержку действующей власти республики Александр Лукашенко выступил с речью перед своими сторонникам. В числе прочего он заявил, что гражданам нужно простить правоохранителей из их «ошибки» и потребовал закрыть бастующие предприятия.