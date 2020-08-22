TikTok оспорит указ Трампа о прекращении сделки с ByteDance

TikTok оспорит указ Трампа, требующий прекратить сделки с ByteDance Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий владельца TikTok ByteDance отказаться от всех активов, которые связаны с этой соцсетью на американской территории.

Однако TikTok не собирается мириться с такой ситуацией. Уже в понедельник компания хочет подать иск в суд. Кроме этого, TikTok планирует оспорить заявление американских властей о том, что сервис предоставляет угрозу национальной безопасности США. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на свои источники.

Напомним, 31 июля Трамп объявил, что собирается запретить TikTok на территории всей страны. Затем, 3 августа, президент США заявил, что Microsoft или другая американская компания должна купить TikTok у ByteDance до 15 сентября. В противном случае работа сервиса будет поставлена вне закона.

Власти США не раз обвиняли администрацию TikTok, в том что сеть занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.