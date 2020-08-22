Российский рекорд не попал в Книгу Гиннесса из-за санкций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты холдинга «Технодинамика», входящего в государственную корпорацию Ростех развернули в небе над столичным регионов российский флаг площадью пять тысяч квадратных метров. Это – несомненный мировой рекорд, однако его не включат в Книгу Гиннесса из-за американских санкций. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе корпорации.

Для изготовления огромного триколора на фабрике «Передовая текстильщица» эксперты создали сверхтонкую ткань, вес которой не превышает 18 грамм на метр. Размеры полотка флага РФ - 91,72 метра на 54,95 метра. Действующий рекорд в данной области принадлежал Объединённым Арабским Эмиратам. Представители этой страны раскрыли в небе флаг размером чуть более 4,8 тысячи квадратных метров.

Прыжок с российским триколором совершил тренер по парашютно-десантной подготовке «Аэрограда Коломна» Олег Тощев.

В пресс-службе отметили, что представители Книги Гиннеса наблюдали за проведением данного мероприятия по Skype. Кроме того, на аэродроме присутствовали независимые эксперты. Несмотря на это, после проведения всех формальных процедур представители Книги прислали заявлением, в котором написали, что из-за торговых ограничений между компанией «Технодинамика» и Соединенными Штатами вынуждены отозвать свои услуги и не смогут включить рекорд в Книгу.