Лукашенко заявил, что не допустит уничтожения русского языка в Белоруссии Фото: REUTERS

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не допустит уничтожение русского языка на территории республики. В ходе своего выступления в Гродно он отметил, что люди в данном регионе разговаривают на множестве различных языков, включая белорусский, русский, польский, литовский и украинский.

- Нам предлагают ползучее уничтожение русского языка. Якобы за неделю мы сможем перейти на белорусский. Но зачем? Пускай люди говорят на том языке, на котором они хотят. Так было всегда, - отметил Александр Лукашенко.

Как сообщал сайт kp.ru, в ходе своего сегодняшнего выступления перед сторонниками в белорусском Гродно президент республики заявил, что больше половины фотографий пострадавших, попавших в Сеть, являются постановочными. Но тем не менее, он попросил белорусов "простить ошибки правоохранителей". Он также поручил Западному оперативному командованию взять под жесточайший контроль передвижение всех военных подразделений стран — соседей НАТО, и усилить по всему периметру государственной границы охрану.