В США считают, что российский корабль может стать самым мощным в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тяжелый атомный крейсер российского военно-морского флота "Адмирал Нахимов" может стать наиболее мощным надводным военным судном в мире после модернизации. Российский корабль уже имеет новейшее оружие и датчики и более современную концепцию по сравнению с линейными кораблями Соединенных Штатов. Об этом 22 августа написало американское издания Forbes.

- С новейшим оружием и датчиками он, вероятнее всего, станет самым мощным надводным боевым кораблем в мире, - говорится в публикации издания.

Отмечается, что крейсер имеет арсенал сверхзвуковых ракет П-700 "Гранит", комплексов ПВО С-300 и ракет 9К33 "Оса".

Как сообщал сайт kp.ru, спутник Planet сделал фотографии российской базы в Арктике и обнаружил на ней «колоссальные» изменения: РФ увеличила длину взлетно-посадочной полосы арктического аэродрома Нагурское до 3,5 километра. Эксперты полагаются, что удлинение полосы позволит России принимать на аэродром военной арктической базы любое воздушное судно ВС.