Число умерших от коронавируса в мире достигло 800 тысяч Фото: REUTERS

Число умерших от коронавируса в мире достигло 800 тысяч. Такую цифру называет американский университет Джонса Хопкинса. По данным учреждения, всего в мире COVID-19 заболели 22 984 824 человек. Из них 14 760 490 полностью вылечились.

В России за последние сутки COVID-19 выявили у 4 921 человека. Этот показатель вновь ниже числа пациентов, которые победили инфекцию. При этом увеличилось и число смертей - за сутки от коронавируса скончался 121 пациент.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Первыми препарат получат люди из группы риска и медики. Их вакцинация стартует уже в конце августа - начале сентября. Массовая же вакцинация начнется в феврале 2021 года.

Как пояснил президент РФ Владимир Путин, прививка от COVID-19 должна быть исключительно добровольной. Действовать препарат будет не больше полугода.